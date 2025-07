Cruzeiro goleia o Grêmio e persegue o Fla na liderança do Brasileirão! Veja os gols da 13ª rodada!

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 4 x 1 no Mineirão, com destaque para Kaio Jorge que marcou três gols e se tornou artilheiro isolado da competição com 11 gols. No clássico entre Ceará e Fortaleza, o Ceará venceu por 1 x 0 com gol do paraguaio Galeano, complicando a situação do Fortaleza no campeonato. O Botafogo superou o Vasco por 2 x 0. O Internacional garantiu a vitória sobre o Vitória por 1 x 0 com um gol de Bruno Tabata. O Bahia derrotou o Atlético por 2 x 1 e entrou no G4.



