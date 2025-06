De abandonado a popstar: a vida luxuosa de Memphis Depay no Brasil

Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024, viajando em um jato de R$80 milhões. Ele vive em um dos melhores hotéis do mundo e ostenta itens de luxo, como um relógio de R$2 milhões. Em Taboão da Serra (SP), foi homenageado por grafiteiros e interagiu com a comunidade local. Em Gana, fundou um instituto para jovens surdos e cegos. Recentemente, lançou a música "São Paulo Freestyle". Apesar da vida luxuosa, Memphis valoriza suas origens e dedica-se a ações sociais, inspirando muitos com seu exemplo.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!