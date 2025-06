De líder para o 4º lugar! Palmeiras leva dois gols de Kaio Jorge em cinco minutos e perde mais uma

O Palmeiras perdeu mais uma vez para um adversário direto na corrida pelos primeiros lugares do Brasileirão 2025. Após a derrota para o Flamengo na última semana, neste domingo (1º/06) o time de Abel Ferreira levou dois gols de Kaio Jorge nos cinco primeiros minutos. No 2º tempo descontou com Allan, mas a partida terminou 2 x 1 para os mineiros.



