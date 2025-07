Dorival Jr. não é informado sobre treino aberto do Corinthians e fica sem resposta em coletiva

A bancada do Esporte Record debateu sobre a decisão do Corinthians em realizar um treino aberto antes do clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, questionando sua importância para a conexão com a torcida. Entretanto, o técnico Dorival Jr. disse em coletiva que não sabia de tal decisão.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!