Dorival Júnior comenta os fracassos do Corinthians em torneios internacionais e encontro com Depay

O Corinthians sofreu neste fim de semana sua quarta derrota em oito jogos sob o comando de Dorival Júnior. Em entrevista, o técnico expressou satisfação com seu papel no time, apesar da dificuldade em manter o desempenho dos jogadores devido à intensa sequência de partidas. Ele destacou o profissionalismo e a contribuição ativa dos jogadores, avaliou os motivos para que o Timão tenha desempenho fraco em competições internacionais e comentou como tem sido a relação com Memphis Depay.



