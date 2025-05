“É uma loucura na fase ruim e na boa”, diz Filipe Luís sobre a pressão e expectativas no Flamengo

O Flamengo é um exemplo clássico da volatilidade no futebol brasileiro. Técnicos e jogadores enfrentam pressões constantes, sendo glorificados em momentos de vitória e criticados nas derrotas. A situação é comum no futebol nacional, conforme ilustrado por análises de treinadores como Abel Ferreira e Roger Machado. O Flamengo venceu o Bahia por 1 x 0, com gol de Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão com sete gols. Mas o desempenho do time na Libertadores tem sido fraco. E o técnico Filipe Luís comenta sobre esta pressão e expectativas sobre os atletas.



