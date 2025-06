Ele fica! Neymar vai renovar contrato com o Santos por mais um ano

Neymar permanecerá no Santos até dezembro de 2026 após acordo para parcelamento de R$95 milhões em direitos de imagem, negociados com a NR Sports. O jogador, atualmente afastado devido à Covid-19, passará férias nos Estados Unidos e retornará no fim do mês para assinar o novo contrato. Enquanto isso, Soteldo manifestou interesse em deixar o clube para se juntar ao Fluminense. O Santos negocia a venda de 50% dos direitos federativos do atleta por cerca de R$10 milhões.



