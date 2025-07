Em entrevista ao Esporte Record, Cafu fala sobre Mundial de Clubes, Seleção, Neymar e mais

Em entrevista ao Esporte Record, Cafu comentou sobre a Copa do Mundo de Clubes e o desempenho das equipes brasileiras. O capitão do Penta elogiou Renato Gaúcho e destacou a importância de Neymar. "Se o Neymar estiver bem fisicamente, ele faz falta em qualquer time", afirmou. Cafu também falou sobre seus melhores momentos no futebol, incluindo sua elevação pela France Football como um dos melhores laterais direitos da história.



