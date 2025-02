Esporte Record analisa o Flamengo do técnico Filipe Luís e os classificados do Cariocão

O Flamengo encerrou a 1ª fase do Cariocão aplicando 5 a 0 no Maricá e venceu a Taça Guanabara. A bancada do Esporte Record analisou a performance do time sob comando do técnico Filipe Luís e comentou sobre os outros classificados para as semifinais: Volta Redonda, Fluminense e Vasco. O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, sequer se classificou para a Taça Rio e terminou na 9ª colocação entre 12 clubes.



