Esporte Record homenageia Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo, que faleceu neste domingo (19)

O encerramento do programa de estreia do Esporte Record fez reverência a um dos ícones do jornalismo esportivo. Léo Batista faleceu neste domingo (19), aos 92 anos. Os apresentadores Cléber Machado e Paloma Tocci deixaram uma bela mensagem aos telespectadores sobre a importância e grandiosidade do dono da ‘voz marcante’.