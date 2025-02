'Eu falhei': Hugo Souza abre o coração em entrevista reveladora a Cleber Machado; veja na íntegra

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians , recebeu o apresentador Cleber Machado para uma entrevista exclusiva e reveladora. Peça fundamental no time de Ramón Díaz, o goleiro falou sobre a dificuldade de chegar ao clube em um momento difícil, a luta para livrar o Alvinegro do rebaixamento e colocá-lo na Libertadores e o peso de substituir o ídolo Cássio e suprir a ausência de Carlos Miguel. Em grande momento, Hugo revelou ainda que acredita merecer uma oportunidade na seleção brasileira. Revelado no Flamengo, ele admitiu ter se deslumbrado com fama e dinheiro ao subir para o time profissional com grande sucesso e contou quem foi a pessoa responsável por recolocar seus pés no chão. Acompanhe abaixo as principais declarações do camisa 1 do Timão:







Chegada ao Corinthians

Antes de chegar ao Corinthians , Hugo Souza estava no Chaves, de Portugal, emprestado pelo Flamengo, clube que o revelou. Quando soube do interesse da equipe paulista, ele não pensou duas vezes. "Sabia que não seria aproveitado no Flamengo, e aparece o Corinthians na minha vida; não tem como negar, quando você recebe uma proposta do Corinthians é uma convocação", afirmou a Cleber Machado.







Da luta contra o rebaixamento à Libertadores

O fim do ano ficou marcado por nove vitórias seguidas do Corinthians e a classificação à Pré-Libertadores, mas meses antes o time sofreu com o risco de rebaixamento. Para Hugo Souza, a virada aconteceu em uma partida fora de casa. "Tem um jogo muito difícil, que eu acho, psicologicamente falando. Foi o jogo contra o Cuiabá lá, porque era um jogo que, se a gente não ganha, a gente se afundava mais na tabela. Tinha disputa direta pra fugir do rebaixamento. E graças a Deus a gente conseguiu a vitória lá, e aí vem a virada de chave de confiança contra Palmeiras dentro de casa", disse.







Aonde o Corinthians pode chegar em 2025?

Perguntado sobre os desafios da temporada , Hugo Souza ressaltou a evolução coletiva do time nas mãos de Ramón Díaz e mirou o Paulistão como um dos objetivos em 2025. "Acredito que a gente tem muito a evoluir ainda, é início de temporada, mas a gente vem fazendo início de temporada muito bom, né? Eu acredito muito que a gente quer alcançar o objetivo, que é o título do Campeonato Paulista", afirmou.







Preferências e referências no futebol

Goleiro gosta de time na retranca? Para Hugo, o futebol que mais o agrada não tem nada de defensivo. "Gosto de um futebol ofensivo, que cria, com posse de bola, sou um amante desse tipo de futebol", falou. O camisa 1 também apontou suas referências no esporte, como Júlio César, Dida e Buffon, mas também elogiou Neymar: "É o craque da nossa geração".







Saída de bola

No início da carreira, pelo Flamengo, Hugo Souza ficou marcado por uma falha diante do São Paulo, no Maracanã. Ao tentar driblar o atacante Brenner, ele perdeu a bola e tomou o gol. Mas, segundo Hugo, isso não o impede de sair jogando hoje, pois essa é uma exigência do esporte atual. "O futebol moderno não permite que o goleiro hoje não jogue com os pés", analisou.







O peso de ocupar o lugar de Cássio

"Também acho que o Cássio é o maior jogador da história do clube". A reverência de Hugo ao goleiro, fundamental em algumas das maiores conquistas do clube de Parque São Jorge, não é encarada como um fardo. "Eu não preciso desse peso; eu acho que vestir essa camisa já é um peso muito grande", ponderou.







Seleção brasileira

No papo com Cleber Machado, Hugo Souza disse ainda que considera merecer um lugar entre os três goleiros convocados para defender a amarelinha. "Acredito que sim. Com toda humildade do mundo, e falo isso com meu coração muito humilde de verdade, mas eu sei o quanto eu trabalho hoje e graças a Deus tenho entregado ao clube", disse o camisa 1.







Deslumbramento e 'pés no chão'

A entrevista abordou ainda o passado de Hugo Souza. O goleiro relembrou o esforço dos pais para que ele pudesse realizar o sonho de se tornar um jogador de futebol, no Flamengo. O sucesso repentino nos profissionais trouxe a Hugo fama e dinheiro, além de muita dificuldade para lidar com esse novo mundo. "Eu nunca vou me opor de falar: eu sei que eu falhei, eu sei que errei. Hoje, entendo que minha vida é o futebol e, se eu não me dedicar 1.000% para o futebol, eu não tenho vida [...] A maior sedução é você conseguir alcançar aquilo que tu nunca viu. Essa é a maior sedução. Da realidade que a gente veio, do nada. A facilidade financeira de você comprar uma coisa que você achou que não ia comprar [...] É status que ilude muita gente, essa é a maior ilusão", revelou. Hugo ainda apontou a pessoa responsável por ajudá-lo a colocar os pés no chão, a mãe dele: "Quando eu parei de ouvir minha mãe, as coisas começaram a dar errado".

