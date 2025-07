Ex-zagueiro Alex Silva troca o futebol por carreira como especialista em pisos de mármore

Alex Silva, ex-zagueiro tricampeão brasileiro pelo São Paulo e convocado para a Seleção Brasileira, aposentou-se do futebol aos 40 anos. Atualmente trabalha com pisos de mármore após passar por uma feira do setor. Ele utiliza contatos com ex-jogadores para negócios e destaca a importância dos princípios aprendidos no futebol. Alex menciona que sua decisão foi influenciada pela distância da família e enfatiza o legado que os jogadores devem deixar.



