Expulsão de Neymar contra o Botafogo foi justa ou não?

Um dos lances mais comentados desta 11ª rodada foi a expulsão de Neymar no jogo do Santos contra o Botafogo. O Peixe perdeu em casa por 1 x 0, mas a “tentativa” de gol com a mão de Neymar gerou o segundo cartão amarelo do craque, que culminou com sua expulsão. Em uma publicação nas redes sociais, o camisa 10 pediu desculpas à torcida, mas vociferou para cima da arbitragem. A vinda do atacante foi um acerto para o Santos? Ele deve renovar com o clube ao fim de seu contrato em 30 de junho? A bancada do Esporte Record e os convidados Luizão e Reinaldo Gottino comentam o momento do jogador e do Santos, que segue no Z4.



