Fabinho Soldado fala sobre necessidade de reforços no Corinthians

Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, falou com exclusividade ao Esportes Record sobre a necessidade de reforços da equipe alvinegra. Soldado reconheceu que a situação financeira do clube não é boa e que se encontra em fase de reconstrução, mas garantiu que o Timão vai ao mercado para contratar atletas, reforçar e qualificar o elenco de Dorival Júnior. “O Corinthians não consegue ser consistente dentro do cenário do futebol brasileiro”, afirmou o diretor executivo, que disse que está buscando para o Timão um equilíbrio dentro das competições dentro e fora do país.



