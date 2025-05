Fica ou não fica? Neymar entra no segundo tempo da vitória do Santos no Brasileirão

Neste domingo (25), o Santos venceu o Vitória fora de casa pelo Brasileirão por 1 a 0. Guilherme, alvo de críticas da torcida, foi o autor do gol. No segundo tempo, Neymar entrou em campo e quase marcou o seu. Desde que voltou ao Santos, o craque participou de 11 jogos, fez três gols e deu três assistências. Com a aproximação do fim do seu contrato, aumenta a expectativa para uma renovação. Será que Neymar continua no Santos?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!