Filho de ex-goleiro do Santos ganha apoio de ídolos do futebol em batalha contra câncer

Filho do ex-goleiro Júlio Sérgio, com passagens por Santos e Roma, da Itália, Enzo, de 15 anos, enfrenta uma batalha contra um câncer cerebral e emociona a família com sua força de vontade. Além disso, ele teve a oportunidade de conhecer o ídolo Neymar e ganhou mensagens de apoio de personalidades do futebol, como o zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira, e o técnico português José Mourinho.



