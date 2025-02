Debaixo de muita chuva, o Flamengo venceu o Botafogo por 3x1 no Mangueirão, em Belém, e faturou pela terceira vez a Supercopa do Brasil. Os gols foram feitos por Bruno Henrique (2) e Luiz Araújo pelo Rubro-negro e por Patrick de Paula, que descontou no fim para o Alvinegro.



