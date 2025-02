Flamengo vence o clássico contra o Vasco e dribles de Wesley irritam os adversários

No clássico Flamengo x Vasco, deu vitória do rubro-negro por 2 a 0. Mas o que chamou atenção nesta partida foi a confusão gerada por Wesley. O lateral direito, que vive um belíssimo momento na carreira, fez uma jogada de letra e despertou a ira dos vascaínos. Teria sido uma jogada antidesportiva? O técnico Filipe Luís falou na coletiva pós-jogo: ‘O jogo foi limpo. Eu adoro jovens, moleques que sejam ousados e vão para cima, mas que não desrespeitem. Dá confusão porque são clássicos’, disse. A bancada do Esporte Record discutiu sobre a jogada de Wesley. Confira a opinião dos comentaristas!



