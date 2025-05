Foi desrespeito? Memphis Depay bate pênalti de cavadinha contra o Mirassol e perde

O atacante Rafa Silva, do Mirassol, criticou Memphis Depay em suas redes sociais após a vitória de sua equipe sobre o Corinthians por 2 x 1 em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depay tentou dar uma cavadinha em uma cobrança de pênalti, mas o goleiro Walter pegou. A atitude do holandês incomodou praticamente todos os atletas da equipe do interior paulista. A bancada do Esporte Record relembrou alguns jogadores do Brasil e do mundo que bateram penais de cavadinha e discutiu se foi uma atitude desrespeitosa ou não.



