Fora dos campos, Hulk investe em hotel luxuoso no estado da Paraíba

O atacante Hulk, jogador do Atlético Mineiro, está investindo pesado em Paraíba, estado onde nasceu. Em 2022, ele inaugurou um hotel de luxo que custou cerca de R$ 100 milhões, localizado na Praia do Cabo Branco. Com mais de 120 apartamentos, o empreendimento luxuoso foca em proporcionar uma experiência única aos hóspedes.



