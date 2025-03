Formado no Grêmio, técnico Roger Machado leva o Internacional ao título gaúcho após nove anos

O Internacional interrompeu a sequência de sete títulos estaduais do Grêmio na tarde deste domingo (16) e voltou a vencer o Gauchão após nove anos. De quebra, impediu o rival de igualar o feito histórico de oito estaduais consecutivos que o Inter conseguiu entre 1969 e 1976. ‘Alguns estaduais marcam mais do que outros. Dependendo de como o cenário regional está, ele assume um peso diferente. Essa conquista ficará marcada por todos os elementos que foram debatidos ao longo da competição: interromper uma sequência do adversário, voltar a ganhar depois de muito tempo sem a conquista’, comenta o técnico Roger Machado, que foi formado no rival.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!