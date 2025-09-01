Logo R7.com
Freguesia no Dérbi? Especialistas comentam boa fase do Timão contra o Verdão

Campeonato à parte termina com o Timão levando a melhor

Esporte Record|Do R7

O último Dérbi do ano terminou com um empate entre Corinthians e Palmeiras. No entanto, o Timão termina 2025 em alta no clássico, conseguindo ser campeão paulista em cima do rival e eliminando o alviverde nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os apresentadores e comentaristas do Esporte Record debateram sobre a fase atual das duas equipes e as atuações dos times nos clássicos.

