Gabriel Barbosa se irrita com cinegrafista por mostrá-lo no banco de reservas do Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 x 0 no Parque do Sabiá neste domingo (27). Mas em determinado momento da partida, Gabriel Barbosa se irritou com o cinegrafista por mostrá-lo no banco de reservas do Cruzeiro. “O jogo é lá, pô. Fica me mostrando”, esbravejou o camisa 9.



