Gil critica critérios de arbitragem e VAR em clássico decisivo

O zagueiro Gil expressou insatisfação com a arbitragem no clássico entre Corinthians e Santos. O jogador destacou a necessidade de um padrão nos critérios aplicados pelos árbitros. Ele citou uma expulsão que julgou excessiva, comparando-a a lances anteriores que não resultaram na mesma punição. Gil ainda questionou a atuação do VAR e a experiência do árbitro em jogos importantes.