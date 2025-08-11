Goleiro Cássio é símbolo dentro das quatro linhas e defensor da causa autista

Arqueiro do Cruzeiro, o Gigante Cássio é mais do que um símbolo dentro de campo. Ídolo do Corinthians, o goleiro participa ativamente em prol da causa autista. Cássio, quando ainda era atleta do Timão, revelou ter uma filha autista e desde então, serve de inspiração na batalha pela inclusão e aceitação desta comunidade.



