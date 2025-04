Goleiros Léo Jardim e Rossi foram os destaques do movimentado Vasco x Flamengo

Apesar do 0 x 0, o clássico carioca entre Vasco e Flamengo foi movimentado. E quem brilhou de verdade foram os goleiros Léo Jardim e Rossi. Se no 1º tempo as oportunidades de finalização foram equilibradas, na etapa final o Flamengo esteve mais perto da vitória. E aí brilhou a estrela do goleiro vascaíno Léo Jardim, que enfileirou defesas difíceis.



