Guarani x Ponte Preta - Hebert
Veja o gol de Hebert na partida entre Guarani x Ponte Preta
Últimas
São Paulo x Santos - Luciano
Veja o gol de Luciano na partida entre São Paulo x Santos
Noroeste x Velo Clube - Carlão
Veja o gol de Carlão na partida entre Noroeste x Velo Clube
Toninho da ‘ResenhIA’ opina sobre quem deve ser o camisa 9 do Brasil na Copa
Comentarista gerado por inteligência artificial 'passa frio' em Nova York e coloca nomes como Pedro e Endrick na disputa
Árbitro de São Paulo x Santos xingou jogadores? Entenda polêmica do fim de semana
Caso foi 'denunciado' por atletas de ambas as equipes ao final do primeiro tempo do clássico pela sexta rodada do Paulistão
Reacts da galera: a emoção do Morumbis na vitória do São Paulo sobre o Santos
Esporte Record acompanha reação de tricolores e alvinegros no movimentado clássico pelo Paulistão
Alex cita atletas do Brasileirão que jogam como ele e destrincha papel do camisa 10
Ex-meia concedeu entrevista exclusiva ao Esporte Record para falar sobre rodada do futebol no fim de semana e relembrou sua carreira
Abel critica gramado de estádio do Botafogo-SP, mas assume culpa na derrota do Palmeiras
Treinador acredita que ainda falta 'maturidade de jogo' para equipe que esteve em campo no jogo pelo Paulistão.
Veja a comemoração dos jogadores do Corinthians com título heroico da Supercopa Rei
Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram os gols do jogo contra o Flamengo, que coroa trabalho de Dorival Júnior
Bruno Fuchs ativa 'modo sincerão' após derrota do Palmeiras para o Botafogo-SP
Equipe alviverde não aproveitou vantagem numérica no Estádio Santa Cruz e foi inoperante contra adversário tricolor
Ouça áudio do VAR em lance da expulsão de Carrascal na Supercopa Rei
Colombiano do Flamengo recebeu cartão amarelo após acertar Breno Bidon ao final do primeiro tempo do jogo com o Corinthians
São Bernardo x Mirassol - Everton Galdino
Veja o gol de Everton Galdino na partida entre São Bernardo x Mirassol
Palmeiras x São Paulo - Flaco López
Veja o gol de Flaco López na partida entre Palmeiras x São Paulo
Novorizontino x Botafogo-SP - Robson Fernandes
Veja o gol de Robson Fernandes na partida entre Novorizontino x Botafogo-SP
Ele tem três irmãos e teve que morar de favor: Fernando, joia do Cruzeiro, é o melhor da Copinha
Atacante teve infância de muita batalha e surge como esperança de mais um craque formado na base celeste