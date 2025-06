Hernán Crespo: Relembre a trajetória do técnico que está de volta ao São Paulo

Hernán Crespo está de volta ao São Paulo como treinador, após passagem vitoriosa em 2021, quando conquistou o Paulistão. Conhecido por sua carreira exemplar no futebol europeu quando era um atacante artilheiro, Crespo mantém uma forte ligação com os torcedores. Ele assume o lugar de Zubeldía, afastado por resultados insatisfatórios, e ficará no clube até 2026.



