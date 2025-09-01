Hugo Souza brilha no Dérbi e fala sobre superação pessoal

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, falou com exclusividade ao Esporte Record após o empate contra o Palmeiras no Dérbi deste domingo (31). O arqueiro comentou sobre a boa fase com a camisa do Timão, a recém-convocação para a Seleção Brasileira e a superação da perda dos bebês durante a gestação de sua esposa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!