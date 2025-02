Inacreditável! Goleiro marca gol contra de calcanhar no Campeonato Português

No Campeonato Português neste fim de semana, um lance pra lá de inusitado chamou atenção do mundo inteiro. O goleiro Rui Silva, do Sporting, recebeu um recuo de bola do companheiro e marcou um gol contra de calcanhar na partida contra o Arouca. Veja este gol inacreditável!



