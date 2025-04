Irritado, Memphis Depay nega influência na demissão de Ramón Díaz do comando do Corinthians

Memphis Depay foi decisivo para a virada do Corinthians sobre o Sport por 2 x 1 neste sábado (19), na Neo Química Arena. O camisa 10 marcou os dois gols da vitória alvinegra, ambos no 2º tempo. Mas o holandês também fez questão de negar que suas declarações (sobre o desempenho do time após a derrota para o Fluminense no meio de semana) tenham influenciado na saída de Ramón Díaz. Na bancada do Esporte Record, Dodô foi enfático ao dizer que ‘o Corinthians chegou ao seu limite com Ramón’. Para o ex-jogador, a fala de Depay não foi preponderante para a saída do técnico. Já Maurício Noriega discorda do colega de bancada. Para o jornalista, o craque ‘entregou a cabeça de Ramón com aquela declaração’.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!