Jornalismo da RECORD entra em campo para participar do Palpitão do Brasileirão 2025

Os apresentadores e repórteres dos programas jornalísticos da RECORD terão a oportunidade de mostrar que entendem de futebol. O motivo? A chegada do Palpitão do Brasileirão! Diferente do modelo do Paulistão, a disputa agora é em grupo e vale o troféu Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025. Confira a reação de quem está à frente da programação ao receber o convite para participar!



