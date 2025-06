Júnior Baiano comenta polêmicas e comparações no futebol brasileiro

Júnior Baiano marcou presença na bancada do Esporte Record e discutiu várias polêmicas com a apresentadora Paloma Tocci. O ex-zagueiro abordou um jogo entre São Paulo e Corinthians, onde um mal-entendido com o ex-árbitro Oscar Roberto Godoy foi esclarecido. Ao comparar Flamengo e Palmeiras, afirmou que o Flamengo possui melhores jogadores tecnicamente. Sobre o Botafogo, destacou a dificuldade devido ao melhor entrosamento de outros clubes. E por fim, Baiano respondeu a perguntas sobre a Copa de 1998 sobre uma suposta “venda do título”.



