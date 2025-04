Líder do Brasileirão, técnico Abel Ferreira relembra as críticas sofridas nas últimas semanas

Foi com uma boa dose dramática, mas o Palmeiras garantiu a vitória por 2 x 1 sobre o Fortaleza e, de quebra, ascendeu à liderança do Brasileirão - com dois pontos acima do vice-líder Flamengo. Após o triunfo, o técnico Abel Ferreira comentou sobre o bom momento da equipe. ‘Sabe o que é mais difícil que ganhar? Ganhar de novo. E quando eu não ganho, me criticam como um treinador qualquer’.



