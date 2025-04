Líderes do Brasileirão! Flamengo e Palmeiras vão dominar este ano?

A bancada do Esporte Record analisou as vitórias do Flamengo sobre o Grêmio e do Palmeiras sobre o Corinthians - ambas por 2 x 0. O Brasileirão será dominado novamente pelos dois times que mais venceram na última década? Os comentaristas avaliam os respectivos elencos, os possíveis reforços e o potencial de cada time.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!