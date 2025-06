Mãe de Hugo Souza conta como recebeu notícia da convocação e revela passado difícil da família

Goleiro do Corinthians, Hugo Souza compartilhou sua felicidade pela convocação à Seleção e destacou o apoio de sua mãe, Dona Rosilene. Ela relata a emoção ao ouvir seu nome na lista e menciona como sempre torceu por ele. Hugo começou no esporte aos quatro anos e teve passagens pelo Vasco e Flamengo.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!