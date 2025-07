Mãe de João Pedro fala sobre emoção com vitória do filho no Mundial de Clubes pelo Chelsea

João Pedro, que brilhou no Mundial de Clubes com a camisa do Chelsea, deve estar presente na próxima convocação da seleção brasileira. Quem não esconde a felicidade com a trajetória do atleta é Flávia, a mãe dele, que abriu as portas de casa, na Inglaterra, para conversar com a equipe do Esporte Record. Confira como foi!



