Mais de 100 pessoas foram detidas em confronto antes do clássico Fortaleza x Ceará

Um confronto generalizado entre torcedores de Fortaleza e Ceará terminou com mais de 100 detidos neste sábado (8). A partida realizada na Arena Castelão pela 5ª rodada do Campeonato Cearense terminou com vitória do Ceará por 2 a 1 para cima do Fortaleza. O Vozão está agora há seis jogos sem perder de seu maior adversário.



