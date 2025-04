Marcelo Teixeira comenta busca por técnico e renovação de Neymar após derrota no clássico San-São

O São Paulo desencantou e venceu a primeira neste Brasileirão. A vitória por 2 x 1 veio no clássico San-São, que aconteceu neste domingo (20) no MorumBis. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou à imprensa sobre a busca por um novo técnico e a possível renovação de Neymar, que segue em recuperação de mais uma lesão. A bancada do Esporte Record opinou sobre o futuro do craque santista e se ainda há espaço em outros mercados futebolísticos fora do Brasil.



