“Me incomoda não vencer o Flamengo”, diz Rogério Ceni após derrota do Bahia

Rogério Ceni refletiu sobre a dificuldade de vencer o Flamengo, uma situação que ele considera incômoda. Ele, que já foi campeão brasileiro com o time carioca, reconhece a força do adversário e as coincidências amargas em seus confrontos. São 16 confrontos e 16 derrotas para o técnico desde 2017, estando no comando de times como Bahia, Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo.



