‘Mercenário’? Torcida do Flamengo detona Gerson diante de possível contrato com o Zenit, da Rússia

O Flamengo estreia nesta segunda (16) na Copa do Mundo de Clubes contra o Espérance, da Tunísia. O embarque da equipe para os Estados Unidos foi de muita festa, mas também de bronca com o meio-campista Gerson, que deve assinar com o Zenit da Rússia assim que terminar o Mundial. O atleta foi chamado de “mercenário” por torcedores revoltados, que seguravam notas de R$ 3 com o rosto do jogador. Confira o que eles disseram.



