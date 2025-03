Mesmo com o hexacampeonato mineiro, Cuca pede reforços para o Atlético-MG

O Atlético-MG faturou o hexacampeonato mineiro, o 50º título de sua história, após perder por 1 a 0 para o América-MG (4 a 1 no agregado). Mas chamou a atenção da imprensa a coletiva pós-jogo do técnico Cuca, que aproveitou para pedir à diretoria do Galo reforços para a temporada.



