Neymar ainda tem chances de vestir a amarelinha sob o comando do italiano? Confira

Na tarde desta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogadores como Kaio Jorge, Pedro, Hugo Souza e Marcos Antônio estão se destacando pelos seus clubes e pedindo passagem com a camisa da amarelinha. Mas uma questão sempre fica em cada convocação: Neymar ainda tem espaço como camisa 10 do Brasil?



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!