Neymar faz revelação surpreendente sobre o Mundial de Clubes e afirma estar no auge há 15 anos

Neymar participou recentemente de um amistoso beneficente e comentou que esteve perto de jogar pelo Fluminense no Mundial de Clubes. O craque santista afirma estar fisicamente apto para voltar aos campos. Especialistas debatem sua posição entre os melhores jogadores por 15 anos, destacando sucessos no Santos e Barcelona, e momentos no Paris Saint-Germain e na Seleção Brasileira. A discussão também aborda suas lesões e a percepção de que, apesar de estar entre os principais jogadores, ele não mantém o mesmo desempenho dos últimos anos.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!