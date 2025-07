Neymar pronto para o retorno enquanto intercâmbio no Santos gera polêmica

Recentemente, três jogadores da Fúria FC, equipe da Kings League presidida por Neymar, treinaram com o Santos, causando polêmica entre os torcedores. O clube esclareceu que se trata de um intercâmbio de modalidades, sem intenção de contratação. Paralelamente, o Departamento Médico garantiu que o atacante está totalmente recuperado e pronto para atuar 90 minutos, trazendo esperança de uma boa sequência pelo Santos no Campeonato Brasileiro.



