Neymar tem culpa das lesões? Esporte Record debate situação do craque e empate do Santos

Mais uma vez sem poder contar com Neymar, lesionado, o Santos empatou em casa contra o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão de 2025 e a pergunta da audiência para o Esporte Record foi: o craque tem culpa por sua condição física? Confira as opiniões dos comentaristas e tudo sobre a partida na Vila Belmiro.



