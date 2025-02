No Carioca, Fla x Flu termina com confusão e muitas reclamações

Em um dos piores Fla x Flu da história, o clássico terminou com um insosso 0 a 0 no Maracanã. O primeiro jogo entre as equipes no ano foi válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca e teve muita reclamação de ambos os lados. Com o resultado, o Fla fica em segundo, com 14 pontos, a três do líder Volta Redonda, mas com uma partida a menos. O Fluminense é o nono, com 11 pontos.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!