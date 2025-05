“Nosso futebol está cheio de jogadores médios”, dispara o técnico Mano Menezes

Mano Menezes levantou um tópico importante sobre a qualidade dos jogadores brasileiros da atualidade. “Vamos ser realistas: o nosso futebol está cheio de jogadores médios. Os fora de série, em sua maioria, vão para fora. Os outros que vem, vem meninos. Alguns retornam já com um pouquinho mais de idade. Sem dinheiro, não dá para fazer futebol. Mas com bastante dinheiro, não tenho garantia de nada”, falou o técnico do Grêmio no meio desta última semana. A bancada do Esporte Record analisou a declaração e deu suas considerações.



