O gringo da Fiel! Conheça o americano que virou mais um do ‘bando de loucos’

O norte-americano Andrew Vaux se apaixonou pelo Corinthians através do videogame "Futebol Manager 2024". Ele, que viveu no Arizona e foi militar nos Estados Unidos, retornou ao Brasil em busca de felicidade. Em São Paulo, durante um passeio no Parque Ibirapuera e uma visita à Neoquímica Arena, ele se conectou profundamente com a cultura brasileira e a torcida do Corinthians. Conhecido na internet como "Gringo da Fiel", Vaux compartilha sua experiência ao assistir aos jogos no estádio e planeja seguir o Timão no Campeonato Brasileiro.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!