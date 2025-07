O povo nas ruas avalia o desempenho do trabalho de Dorival Jr. no Corinthians

Torcedores do Corinthians discutem a atuação de Dorival Jr., recém-chegado ao comando técnico, comparando-o com seu antecessor, Ramón Diaz. As opiniões variam, destacando a necessidade de ajustes táticos para melhorar o desempenho. A situação política do clube e os desafios financeiros na contratação de reforços também são abordados.



